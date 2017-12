Ulkomailta ostettu ilotulite voi pilata juhlat – tulli käräyttää tilaajia räjähdekoira Heilan avulla

Ilotulitteiden tilaaminen verkosta suoraan kotiin on kiellettyä. Verkko-ostot ovat sallittuja vain, jos tilatut tuotteet noudetaan Suomen pelastusviranomaisen hyväksymästä myyntipisteestä.

Tullin mukaan ilotulitelähetysten määrä on kuitenkin kasvanut aiemmista vuosista. Yhä useampi jää myös kiinni: Lentotullin päällikkö Mika Pitkäniemi kertoo yhdeksi syyksi sen, että viranomaisten apuna on ollut Tullin ase- ja räjähdekoira Heila. Heilan saalis on marras-joulukuun tehovalvonnassa ollut useita kymmeniä kiloja ilotulitteita.