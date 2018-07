Ulkopoliittisen instituutin Aaltola: "Valtiojohtajien tapaaminen Suomessa ei pelkästään positiivinen asia"

Aaltolan mukaan Suomi on nyt jännitteiden keskellä.

– Se ei ole ainoastaan positiivinen asia, että kokous pidetään Suomessa. Se on kaksiteräinen miekka, kun suurvaltajohtajat tapaavat täällä. Siinä on selkeästi enemmän kysymysmerkkejä kuin moneen kymmeneen vuoteen.

– Toimittajat haluavat tietää, mitä on tekeillä ja miksi Suomi on tapaamisen järjestäjänä. He haluavat tietää, tiedämmekö jotain enemmän kuin muut.