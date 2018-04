Ultraurheiluun hurahtanut poliisi Tuomas Pelkonen on kerännyt kymmeniä tuhansia hyväntekeväisyyteen – ”Ei kannata odottaa, että valtio ratkaisisi kaiken”

Nyt hän on kerännyt hyväntekeväisyyskohteisiin kymmeniä tuhansia euroja.

"Heidiltä vietiin unelma"



Pelkonen on kerännyt rahaa esimerkiksi Uudelle lastensairaalalle, mutta hänen tempauksistaan tunnetuin oli Hyvinkään ammuskelussa haavoittuneen kollegan Heidi Foxellin hyväksi: silloin hän juoksi 100 kilometrin matkan alle 12 tunnin.

– Hänen elämänsä on aika rajallista. Heidiltä vietiin fudisunelma ja poliisiunelma. Hän ei pysty ainakaan kentällä enää ikinä työskentelemään, vaikka on pienestä asti haaveillut ammatista.

Yhteisöllisyys edellä



– Kun Suomessa 100 vuotta sitten ei ollut vaikka peruskouluja, niin tehtiin enemmän perheen ja kylän kesken. Nyt se on vähän karissut. Uskon, että tällaiset aktivoitumiset lisäävät yhteisöllisyyttä kylmän kännykän tuijottamisen sijaan.

– Suomessa pidetään monia asioita itsestäänselvyyksinä ja valitetaan epäkohdista, vaikka esimerkiksi lapsikuolleisuus on maailman alhaisin.

Kohut vievät mainetta muiltakin



Pelkonen on ollut rauhanturvaajana Kosovossa vuosina 2007–2008 ja vasta Kosovossa vietettyjen vuosien jälkeen hän haki poliisikouluun. Aiemmin hän oli kouluttautunut tradenomiksi, mutta paluu kaupalliselle alalle ei tuntunut enää mielekkäältä.

– Hän oli hieno toimija ja tykkäsin siitä ajatuksesta, mutta kirjanpito vaikutti olevan harrastelijamaista eikä luotettavuutta pystytty näyttämään. Kaikki muut keräykset kärsivat paljon näistä kohuista, kun niistä aina uutisoidaan ja ihmiset aina sanoo, että no en enää ikinä lahjoita mihinkään, Pelkonen valittelee.

Pelkonen on itse kerännyt rahaa kohteille, jotka kokee tärkeiksi. Foxellin lisäksi avustuksia on mennyt lähinnä sairaille lapsille.

– Sairas lapsi on sellainen kohde, jota kohtaan on inhimillistä kokea empatiaa. Lapset ovat avuttomia, aikuisista riippuvaisia ja haavoittuvimpia. Sitä, mitä lapsi kokee, ihminen kantaa mukanaan loppu elämänsä ainakin jollain tasolla. On kaikin puolin edullisempaa tukea hyvää lapsuutta kuin korjata rikkinäisiä aikuisia.