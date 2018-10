UMO Jazz Orchestra pelastetaan "nakkirahoilla", jos päättäjät tahtovat – alasajo olisi "nolo töppäys"

Helsingin Kaapelitehtaan harjoitushallissa töötätään – ja kovaa! Saksofonisti Jukka Perko puhaltaa Toivo Kärjen Hiljaista kylätietä tanakkana big band-versiona. Treenataan ensi maanantain Finlandiatalon Kauan eläköön UMO-tukikonserttiin. Bändissä takavuosina vakituisena soittanut Perko on yksi solisteista.

UMO:n voi korvata vain toinen UMO

Alasajo tai kutistaminen olisi kiusallinen viesti maailmalle aikana, jolloin suomalainen jazz on yhä kansainvälisempää. Jukka Perkolle UMO on ollut portti kansainvälisyyteen.

UMO:n talouden rakenne on samankaltainen kuin sinfoniaorkesterien. Taidemusiikki ei elä Suomessa ilman kunnan ja valtion merkittävää tukea – ei myöskään UMO, joka on Suomen ainoa kuukausipalkkainen jazzorkesteri.

UMO:ssa on 16 soittajaa ja toimistolla kolme täysipäiväistä työntekijää. Puolentoista miljoonan euron budjetti: Helsingin tuki on 53 prosenttia, valtion runsaat 30 ja loput noin 15 prosenttia on omaa varainhankintaa.