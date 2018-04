Unitutkija Olli Polo korjaa huhuja "salaisesta klinikasta" – "Haluttiin antaa tarkoituksella kuva, että olisin mukana"

Sairauden oirekuvaa hallitsee useimmiten äkillisesti alkanut ja pitkäkestoinen uupumus, joka pahenee vähäisessäkin fyysisessä tai henkisessä ponnistelussa eikä lievity levolla. Sairauden syntymekanismi on edelleen tuntematon.

Krooninen väsymysoireyhtymä (chronic fatigue syndrome, CFS) on vakavasti elämää rajoittava elimellinen (fyysinen) sairaus, jota psyykkiset syyt eivät selitä.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus kumosi Polon saaman varoituksen, mutta lääkärinoikeuksien rajoittamispäätös on hallinto-oikeuden arvioitavana.

Klinikan sulkemisen syynä on Polon mukaan se, että hänellä ja Valviralla on eri näkemykset hoidosta. Polo kertoo, että Valviran mukaan potilaiden hoidossa ei saisi käyttää lääkkeitä, joista on olemassa haittavaikutuslista. Valvira perusteli klinikan sulkemista potilasturvallisuuden vaarantumisella.