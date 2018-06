Upea kesä jatkuu: Helle palaa ensi viikolla, luvassa jopa +27 astetta

Sää lämpenee päivä päivältä

– Pohjoiseen virtaa aiempaa kylmempää ilmaa Pohjois-Atlantilta ja Lappi viilenee. Etelään virtaa puolestaan entistäkin lämpimämpää ilmaa ja helleraja menee jo rikki. Päivä on koko maassa poutainen. Etelä- ja Keski-Suomessa on aurinkoista, pohjoisessa pilvistä.

– Aurinko paistaa ja lämpötila nousee ylimmillään 27 asteeseen. Lämpimintä on Seinäjoen, Tampereen ja Imatran tienoilla, mutta muutenkin on Etelä- ja Länsi-Suomessa helteistä. Helsingissä lämmintä on 26 astetta. Pohjoisessa lämpötila jää sen sijaan alle 20 asteeseen. Sää on siellä myös muuta maata pilvisempi.