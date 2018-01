Uponneen luotsiveneen pelastuslautta oli asennettu siten, ettei se käynnistynyt – ei vaikutusta uhrien kannalta

Haimilan mukaan tehty turvallisuushavainto ei liitykään millään tavalla lauttatyyppiin vaan siihen, miten lautta on asennettu alukseen. Pelastusvälineiden sijoittamisen ja käytettävyyden arvioinnilla on merkitystä eri onnettomuustilanteissa, myös aluksen kaatuessa ja kääntyessä ylösalaisin.

– Se on oikeastaan se pointti tässä hommassa. Kaikkien, jotka operoivat aluksella, johon liittyy kaatumisen ja ylösalaisin menemisen riski, on mietittävä, miten lautan irrottaminen on ajateltu.

Manuaalinen irrottaminen lähes mahdotonta



– Jos sinulla on pelastusliivi tai pelastautumispuku päällä, niin se on aika lailla mahdotonta. Voidaan tietysti ajatella, että joissakin hyvissä olosuhteissa, lämpimässä ja kirkkaassa vedessä se saattaisi onnistua. Mutta kylmissä vesissä, joissa on kovaa myrskyä ja pimeyttä, niin sinne (irrotusmekanismille) pääseminen pelastautumispuku päällä on mahdotonta.