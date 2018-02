Urpilainen MTV:n Uutisextrassa: EU-kansanäänestys ei olisi järkevä

– En pidä sitä tässä tilanteessa järkevänä toimintatapana. Jos katsotaan Iso-Britannian tapausta, niin kyllä siellä valitettavan moni äänesti jostain ihan muusta kuin EU-jäsenyydestä. Me ollaan kansakuntana tehty se päätös, että me kuulutaan Euroopan unioniin, ja siihen on kansan tuki aikoinaan haettu. Miten unionia kehitetään, niin se täytyy tehdä tottakai vuorovaikutuksessa äänestäjien ja kansalaisten kanssa, mutta en näe tarvetta erilliselle kansanäänestykselle, sanoi Urpilainen MTV:n haastattelussa.