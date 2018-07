Useita päiviä riehuneet maastopalot alkavat vihdoin talttua: Tulen tieltä evakuoitiin ihmisiä, palomiehet taistelivat liekkejä vastaan jopa vuorokauden putkeen

Esimerkiksi Varsinais-Suomen Pyhärannassa syttyi keskiviikkona maastopalo, joka poltti vajaat 100 hehtaaria maastoa. Pelastuslaitos kertoo, että alueella on siirrytty jälkisammutuksesta vartiointiin. Liikenneviraston mukaan alueen liikenne on myös palautumassa normaaliksi. Aikaisemmin tiellä Unajasta Pyhärantaan oli useita pelastuslaitoksen yksiköitä ja alueella oli alennettu nopeusrajoitus.

Lapin palot hallinnassa



Varsinais-Suomen lisäksi maastoa on palanut myös Lapissa. Esimerkiksi Raja-Jooseppiin levisi Venäjän puolelta maastopalo perjantaina. Lapin pelastuslaitoksen mukaan palo on nyt saatu sammutettua, ja alueella on siirrytty jälkisammutukseen.