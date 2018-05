Uskaltaisitko päästää lapsesi tälle matkalle? Esikoululaiset lähtivät Viron-kierrokselle ilman vanhempiaan – "Ei ollut yhtään ikävä!"

Esikoululaiset tekevät usein pieniä kevätretkiä esimerkiksi lähiseudulle, museoihin tai puistoihin. Helsingissä on kuitenkin yksi esikoulu, jossa on jo vuosien ajan ollut tapana lähteä noin viikoksi ulkomaille. Ilman vanhempia on reissattu muun muassa Italiassa, Kreikassa, Espanjassa ja Islannissa. Tänä keväänä eskarilaiset kävivät viimevuotiseen tapaan Virossa.