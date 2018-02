Uudellamaalla joka kymmenes nuori päätyy nuorisopsykiatrisen erikoissairaanhoidon asiakkaaksi – "Nuoret ovat järjestelmämme väliinputoajia"

Nuorisopsykiatriaan tulleiden lähetteiden määrässä on nähty kasvua jo pitkään. Kyseessä on kymmenen vuoden mittainen trendi, joka ei ainakaan HUS nuorisopsykiatrian linjajohtaja Klaus Rannan mukaan tarkoita sitä, että pahoinvointi nuorten keskuudessa kasvaisi. Kyseessä on useamman tekijän summa.