Uudenvuoden juhlinta aiheuttaa Helsingissä liikenteeseen poikkeusjärjestelyjä

Esimerkiksi Mannerheimintie on suljettu liikenteeltä Helsinginkadun ja Arkadiankadun väliltä kello 21.30–01.00.

Elielinaukion bussiterminaali on pois käytöstä noin kello 22.45–01.45. Suurin osa linjoista siirtyy poikkeusjärjestelyjen ajaksi ajamaan Mäntymäen kentälle. Bussiliikenteessä, metrossa, lähijunaliikenteessä sekä osalla raitiovaunulinjoja ja metron liityntälinjoja on tihennettyä yöliikennettä ja lisälähtöjä.

Kansalaistorin juhlapaikalle on uudenvuodenaattona tarjolla kolme sisäänkäyntiä. Niistä kaksi on Mannerheimintien puolella Musiikkitalon ja Kiasman välissä ja yksi Töölönlahdenkadulla. Muut Kansalaistorille johtavat kulkuväylät on suljettu.