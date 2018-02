Uusi alkoholilaki tuo joukon muutoksia maaliskuussa: Ravintolat voivat anniskella alkoholia neljään asti ja myydä alkoholia ulos

Nämä asiat uusi alkoholilaki muuttaa maaliskuussa – Anniskelupaikka voi hakea lupaa enintään 5,5 prosentin alkoholijuomien vähittäismyyntiin. – Yli 2,8 prosentin alkoholijuomien anniskelu on sallittu kello 9.00–1.30, ellei lupaviranomainen ole rajoittanut anniskeluaikaa. Anniskeluaikaa voidaan jatkaa sisätiloissa kello 4.00 asti aluehallintovirastolle tehtävällä ilmoituksella. – Anniskeltujen alkoholijuomien nauttiminen on sallittu tunnin ajan anniskeluajan päättymisen jälkeen. Anniskelupaikkaa ei tarvitse sulkea tämänkään jälkeen, mutta alkoholijuomien nauttiminen on kiellettyä. – Jos anniskelua jatketaan kello 1.30 jälkeen, tulee jokaista alkavaa sataa asiakasta kohti asettaa yksi järjestyksenvalvoja. Lupaviranomainen voi myös myöntää poikkeuksen järjestyksenvalvontavaatimukseen. – Uudessa alkoholilaissa ei ole säännöstä tilapäisestä anniskeluluvasta. Esimerkiksi tilaisuuksissa voidaan anniskella myös ilmoituksella, jos alueen omistaja tai haltija on etukäteen hyväksynyt alueen anniskelualueeksi. – Uusi alkoholilaki ei estä velaksi anniskelua. – Uusi alkoholilaki ei määrittele kerralla anniskeltaville alkoholiannoksille enimmäismäärää.