Uusi arkkipiispa selviää torstaina – "En menisi veikkaamaan lopputulosta"

Yli 1 500 äänioikeutettua



• Vaalin toisella kierroksella ovat vastakkain Porvoon piispa, dosentti Björn Vikström (54) ja Espoon piispa, teologian tohtori Tapio Luoma (55).

• Valituksi tullut on 15:s Suomen evankelisluterilaisen kirkon arkkipiispa.

• Vaalikokoukset alkavat torstaina kello 13.

• Äänioikeus on Turun arkkihiippakunnan papeilla ja lehtoreilla sekä seurakuntien valitsemilla maallikkovalitsijoilla.

• Maallikkovalitsijoita on yhtä paljon kuin hiippakunnan äänioikeutettuja pappeja ja lehtoreita eli 603.

• Äänivaltaisia ovat myös kaikki kirkolliskokousedustajat sekä hiippakuntavaltuustojen, tuomiokapitulien ja kirkkohallituksen jäsenet.

• Äänioikeutettuja on kaikkiaan 1 530.