Uusi lastensairaala ottaa uudella tavalla huomioon myös perheet – "Lapsella muutakin mietittävää kuin sairaus"

Uuden lastensairaalan ylilääkäri Pekka Lahdenne kertoo, että perheen ja lasten huomioiminen on yksi tärkeä tekijä, jotta uusi sairaala pystyisi maailmanluokan hoitotuloksiin. Tavoite näkyy myös rakennuksen suunnitellussa, jossa tilat on suunniteltu niin, että perheet mahtuvat viettämään aikaa pienen potilaan kanssa.

Leijonaemot ry:n toiminnanjohtajakertoo, että lapsella on oikeus vanhempaan erityisesti silloin, kun hän on sairaana. Hän painottaa myös sen tärkeyttä, että sisaruksilla on mahdollisimman varhaisessa vaiheessa mahdollisuus tutustua sairaana syntyneeseen siskoon tai veljeen.

Seinämaalaukset eivät vain koristuksia

Oppia uuden lastensairaalan suunnitteluun ja käytäntöihin on haettu ulkomailta asti. Lopullinen lastensairaala on koristeltu muun muassa Tove Janssonin Muumi-kirjojen kuvituksella, eikä Lahdenne vähättelisi visuaalisen ilmeen merkitystä.

– Ympäristöllä on iso merkitys lapselle. Ympäristön on oltava sellainen, että lapsella on muutakin mietittävää kuin se sairaus. Kyllä väreillä ja kuvioilla on parantava merkitys, hän toteaa.