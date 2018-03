Uusi lyssavirus löydetty lepakosta Leppävirralta

Virus on nimetty Kotalahti-lepakkolyssavirukseksi (Kotalahti bat lyssavirus, KBLV).

– Kyseessä on siis aiemmin tunnistamaton virus. Se ei ole samaa tyyppiä kuin Turun seudulta ja Inkoosta vesisiipoista todetut lepakkolyssavirukset, sanoo erikoistutkija, eläinlääketieteen tohtori Tiina Nokireki Eviran virologian tutkimusyksiköstä tiedotteessa.

Virallisesti lyssavirus voidaan hyväksyä uudeksi lajiksi vain, jos siitä saadaan enemmän tietoa. Löydöksestä on julkaistu vertaisarvioitu artikkeli Transboundary and Emerging Diseases -tiedelehdessä. Viruslöydös on Eviran mukaan harvinainen myös siksi, että juuri isoviiksilepakolla ei aiemmin ole todettu lyssavirustartuntoja.