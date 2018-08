Uusi materiaali markkinoille – kuusesta ja sokeriruo'osta valmistettu biokomposiitti korvaa muovia

Orthexin tehtaalla Lohjalla valmistuu leikkuulautoja. Tuotteen materiaali ei kuitenkaan ole muovi vaan biokomposiitti, joka on puukuidun ja biomuovin yhdistelmä.

– Perinteiseen muoviin verrattuna tämä on vähän kovempaa eli siinä on vähän puuta mukana ja muuten aika lailla muovin kaltaista. Sitä voi konepestä ja kierrättää eli se on hyvin toimiva raaka-aine, sanoo Orthex Groupin toimitusjohtaja Alexander Rosenlew.