Uusi valtakunnansovittelija rauhoittelee mediamyrskyä: Omia näkemyksiään ei kannata lyödä täysin lukkoon, vaan pitää osata joustaa

– Ihan tarkkaan en tiedä. Lähtökohta on, että yritetään ennakolta tutustua tehtävään, kenttään ja työrauhaan. Valtakunnansovittelija on perinteisesti monissa eri tilaisuuksissa kertomassa omia näkemyksiä sovittelijainstituutioissa. Tasataan myös sitä univajetta, mikä neuvotteluissa on tullut, koska se on työtä, jossa pitää olla aina valmiina.