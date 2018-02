Uusien Eurojackpot-miljonäärien henkilöllisyys on vielä hämärän peitossa – monet suurvoittajat ilmoittautuvat Veikkaukselle heti

90 miljoonan euron maksimivoitto tuli Suomeen nyt ensimmäistä kertaa. Kyseessä on Suomen suurin rahapelivoitto. Viiteen osaan jaettuna se on 18 miljoonaa euroa kullekin osuudelle.

Voittajat eivät olleet käyttäneet Veikkaus-korttia, joten voittonsa saadakseen heidän on esitettävä kuponkinsa.

– Sellaisia tapauksia on kyllä pienempien voittojen kohdalla ollut, että ihmiset ovat sanoneet, että koira söi. Se ei auta, jos Veikkaus-korttia ei ole käytetty, Talaslahti sanoi.

Onko tämä tottakaan?



Raikaa kertoo, että voittoisaa peliä juhlistettiin henkilökunnan kesken pullakahvien merkeissä. Kakkukahvit asiakkaille on määrä järjestää tuonnempana.

Jo 55 suomalaista miljonääriksi



Yhteensä Eurojackpotista on tullut Suomeen voittoina 888 miljoonaa euroa, ja peli on tehnyt 55 suomalaisesta miljonäärin.

Eurojackpotissa on nykyisin mukana 18 Euroopan maata.

Eniten Eurojackpotin päävoittoja on osunut Saksaan, jonne on mennyt yhteensä 25 päävoittoa. Toiseksi eniten päävoittoja – kaikkiaan 14 – on osunut Suomeen.