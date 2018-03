Uutisankkurin kommentti: Lastentarhanopettajat ja hoitajat ovat arkeni sankareita – miksi heidän arvostuksensa on pysähtynyt vain 2300 euroon?

Vertailun vuoksi tässä on muutama hatusta vedetty esimerkki palkoista, joiden tehtävänimikkeitä kunnista löytyy. Lähteenä on käytetty oikotie.fi:n palkkalaskuria.

Keskustelu lastentarhanopettajien palkoista on käynyt kiivaana. Moni pitää palkkaa kaiken kaikkiaan pienenä. OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen kutsuu pääkaupunkiseudun kolmen kunnan väitettyä sopimusta palkkakartelliksi.

Miksi juuri tämä asia on herättänyt sosiaalisessa mediassa ja netin kommenttipalstoilla suuria tunteita? Omalla kohdallani kuohahduksen syy on se, että kohtaan päivittäin näitä ihmisiä, joiden kunnianhimo, kiintymys ja valtavan vastuun määrä omassa työssään tekevät minuun suuren vaikutuksen.

Mietin usein, miten hemmetissä he jaksavat pukea, riisua ja pukea kymmeniä lapsia toppahaalareihin ja niistä pois, ja pukea ja riisua taas uudestaan, kun pissihätäkin tuli taas jollekin puettavalle. Itsellä pääsee itku välillä yhdenkin lapsen kanssa.

He hymyilevät ja ovat kivoja, vaikka yhden vanhemman mielestä he ulkoilevat lasten kanssa liian vähän, toisen mielestä liian paljon ja kolmannen mielestä tarhan eteisessä on liian kuraista, ja hän sen teille siinä aamutuimaan ilmoittikin.