Uutisankkurin kommentti: Nuoren naisen jäätävän infernaalinen juoksulenkki – ennätyspakkasilla koirakin karkasi kotiin

Sääkään ei ole enää sää. Se on supersää.

Sää on nykyään itsessään uutinen. Se, mikä ennen oli normaalia vuodenaikojen vaihtelua, tuntuu nyt olevan kohuotsikko. Onneksi sentään lumi-infernolle osattiin naureskella hyväntahtoisesti myös median sisällä.

Olen kotoisin susirajan tuolta puolen lappilaisesta pikkukylästä, Kittilän Kaukosesta. Kotiseuduillani napapiirin pohjoispuolella supersää tuntuu edelleen olevan, no, sää. Sitä se oli myös silloin, kun alueella koettiin oikeasti ennätyksiä.

Kaksi toppatakkia ja kahdet housut päällekkäin

Vuodesta 1999 moni asia on muuttunut. Ja ehkä nykyään Lapissakin kauhisteltaisiin vähän enemmän moista kylmyyttä. Toisaalta tänä talvena, kun Helsingissä on uutisoitu lumi-infernosta, Lapissa on oikeastikin ollut tavallista korkeammat luminietokset.