Uutisia tekevä tubettaja Roni Back saa huolestuneita viestejä vanhemmilta: "Lapseni kuuntelee vain sinua"

"Nuoret kuuntelevat uutiset mieluummin normaalilta ihmiseltä"



Backin mielestä vanhempien tulisi opastaa lapsiaan kriittiseksi mediankäyttäjäksi, jotta he ymmärtäisivät, että kaikki jutut eivät ole totta tai ovat vain osittain totta. Nuoret haluavat katsoa miehen uutisia, koska häneen on helppo samaistua.

– Me ei olla enää vain jotain nuorten julkkiksia. Minunkin videoita katsotaan 10 miljoonaa kertaa kuukaudessa, joka on jollekin Suomen parhaalle tv-ohjelmalle unelma. Kyllä itseäni naurattaa, että kuinka iso kanava tästä on kasvanut.

Back avautuu menestyksen varjopuolista



– Minulla on jatkuva kamppailu käynnissä, että miten minä jaksan. Se on ihan päivittäistä. YouTuben vahvuus on aitous ja minun vahvuus on se, että olen niin aito ihminen.