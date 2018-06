Uutissuomalainen: Kelan toimihenkilöyhdistys kirjelmöi ongelmista – toimeentulotuen käsittelijät kuormittuneita

Perustoimeentulotuki siirtyi Kelan käsiteltäväksi viime vuoden alussa ja käsittely ruuhkautui pahasti. Ruuhkat on saatu purettua, mutta henkilöstön mielestä tilanne ei vieläkään ole hyvä.

– Nyt päädyimme kirjeeseen, koska etuus on ollut Kelalla puolitoista vuotta ja edelleen on näitä ongelmia, joita toimme kirjeessä esille. Katsoimme, että toimeentulotuen ratkaisutoiminta on jo vakiintunutta, kertoo varapuheenjohtaja Tuija Sarlin Kelan toimihenkilöyhdistyksestä.