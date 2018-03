Uutissuomalainen: Opetusministeri aloittaa selvityksen toisen asteen koulutuksen maksuttomuudesta

Toisen asteen koulutuksen maksuttomuutta vaativa kansalaisaloite on kerännyt perjantai-iltaan mennessä 44 536 kannatusilmoitusta. Päästäkseen eduskunnan käsittelyyn aloitteen on saatava kokoon 50 000 ilmoituta. Aloitteella on vielä viikko keräysaikaa jäljellä.