Uutissuomalaisen kysely: Suurin osa vastustaa ajatusta äitien paluusta työelämään nykyistä aiemmin

– Jos äidillä on ollut määräaikaisia työsuhteita, jouduttaisiin hakemaan uutta työpaikkaa, jota ei välttämättä ole tarjolla. Kotihoidontuen käyttäminen pitkään on tyypillisintä äideille, joiden työmarkkina-asema on ollut jo ennestään heikko, sanoo tutkija Anneli Miettinen Kelasta Uutissuomalaisen haastattelussa.