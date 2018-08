Uutta tietoa kadonneen Leena Valjakan, 74, suuretsinnästä: "Tämä päivä etsitään vielä elossa olevaa ihmistä – sen jälkeen etsitään ruumiskoirien avulla"

Kassi ja kännykkä jäivät tapahtumapaikalle

Kortelainen kertoo, että alueelta on löytynyt joitakin vihjeitä, mutta toistaiseksi ei ole varmuutta, liittyvätkö ne Valjakkaan.

– Alueelta on löytynyt samankokoinen kengänjälki, kuin Valjakalla on sekä samantapainen polvituki, mikä hänellä on ollut käytössä.