Uutuuskirjailijat: Näin selätät työssä ja vapaalla piinaavan kiireen – "Ahnehdimme aivan liikaa"

Kuvassa Hoppu on hanurista -kirjan kirjoittajista Maarika Maury (vas.) ja Jaana Tuomila. Kirjan kirjoittajista kolmas Tuomo Meretniemi on tällä hetkellä Ecuadorissa, sillä on aikoo purjehtia maailman merillä perheensä kanssa kuusi vuotta.

– Keskittymiskyky on surkastunut samanpituiseksi kuin kultakalalla. Kiirettä on joka paikassa, töissä ja arjessa. Se on inhottava vitsaus, jota on kaikkialla. Hoppu on kuin kiusallinen ihottuma, josta ei pääse eroon. Vai pääsisikö sittenkin? Kiireen kitkentä on myös tilan raivaamista menestykselle, toteaa toimitusjohtaja Maury Kissconsultingista.