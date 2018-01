Vaaliuurnat valmistetaan käsityönä Riihimäen vankilassa – "Parempaa kuin sellissä makaaminen"

Riihimäen vankilan työnjohtaja Kari Punkkisen mukaan vaaliuurnia on tehty jo vuodesta 1997 saakka.

– Ensin sahataan runkotolpat. Sen jälkeen höylätään, katkotaan, porataan ja ajetaan uria. Kyllä tähän monenlaisia työvaiheita mahtuu, vaikka kyseessä on neliskulmainen laatikko, Punkkinen kertoo työvaiheista.

Mielekästä tekemistä puuverstaalla

– He tykkäävät tehdä tärkeää työtä ja kokevat oman työpanoksensa arvokkaaksi.

Samaa mieltä on puutöihin osallistuva Jirko Puskala.

– Olen ollut pakkaamassa uurnia pahveihin. Muutoin puuverstaalla on tehty kaappeja, pöytiä ja tuoleja ja muita peruspuutavaroita.

– Paljon parempaa tämä on kuin tuolla sellissä makaaminen. Päivät kuluvat hyvin kun on jotain tekemistä. Se on aina plussaa.