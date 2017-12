Kainuussa mahdollisia häiriöitä hätänumeroon soitettaessa – tilanne voi kestää päiviä

Varoitus annettiin alueella olevien sähkökatkosten takia, kerrotaan Kainuun pelastuslaitokselta. Päivystävä palomestari Petri Vehniäinen sanoo, että puhelinverkon tukiasemat toimivat tällä hetkellä varavoimalla ja tukiasemien akut voivat loppua ennen kuin sähköt palaavat. Vehniäinen lisää, että vaikka suurempaa ongelmaa ei nyt ole, tilanne on huononemaan päin.

Jos hätäpuhelu ei mene läpi, hätänumeroon voi Vehniäisen mukaan koettaa soittaa ilman sim-korttia. Tällöin puhelin yhdistää mihin tahansa löytämäänsä verkkoon, jos jokin toisen operaattorin tukiasema on vielä toiminnassa.

Vehniäisen mukaan Kainuussa on ollut tänään yhteensä 40–50 tykkylumen aiheuttamaa tehtävää. Tykkylumi on kaatanut puita teille ja sähkölinjoille, ja puut ovat syttyneet tuleen, Vehniäinen sanoo.

Sähköttömiä asiakkaita maan itäosissa on vielä yli 7 000. Energiateollisuuden häiriökartan mukaan sähkökatkoja on Kainuun lisäksi lähinnä Pohjois-Karjalassa. Ilman sähköä olevia asiakkaita on myös Taivalkoskella, Pudasjärvellä ja Kuusamossa.