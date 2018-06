Vaikka pitsataksi, mopoauto tai avo-Cadillac – taksibisnes vapautuu jo viikonloppuna

Helsingin keskustassa seisoo upea vanha tummanpunainen avo-Cadillac. Sen takaluukkuun on kiinnitetty tuttu taksin keltainen valo. Näky on suorastaan koominen, mutta näillä mennään heinäkuun alusta - kelpaa vaikka avoauto tai mopoauto, mikä tahansa ajoneuvo.

Mistä tunnet sä taksin...

– Luotettavat ja laadukkaat taksiyrittäjät haluavat tietysti, että autossa on näkyvät taksi-tunnukset, vakuuttaa Taksiliiton toimitusjohtaja Timo Koskinen.

– Tämä on mahdollista ja poliisikin on ilmoittanut, että valvonta vaikeutuu huomattavasti.

Hinnoittelu on vapaata, taksamittari ei ole pakollinen. Jos kuski ei sitä käytä, matkan hinta on ilmoitettava heti alussa. Niin liikenneministeriö kuin Taksiliitto painottavatkin nyt asiakkaan otetta: ei kannata istua kyytiin ja alkaa arpoa hintaa perillä.

Luotettavalla palvelulla pärjää

Taksiliitossa ei ole mitenkään suuresti pillastuttu radikaalista lakimuutoksesta. Alan etujärjestö uskoo nykysysteemin vetovoimaan. Suomalainen taksi on kiistämättä siisti ja luotettava, vaikka pikkujouluöinä jaksetaankin purnata.

MTV Uutisten jututtama taksiveteraani kertoi Helsingin keskustassa, että nykyiset kuskit eivät lähde muuttamaan ”hyväksi havaittua” bisnestä. Siis mittareita ei mieluusti irrotella nykyisistä autoista. Mutta jännitteitä ja kiristyvän kilpailun pelkoa alalla on. Veteraani ei halua nimeään julki.

Vaikka pitsataksilla – tarve ei kuulu valtiolle

Suomessa on yksi taksi 530 asukasta kohden. Onko se liian vähän? Siis tarvitaanko lisää takseja, liikenneministeriön ylijohtaja Olli-Pekka Rantala?

– Ministeriön tehtävä ei ole pohtia sitä, mikä on asiakkaan tarve. Meidän tehtävämme on luoda edellytyksiä yrittämiseen ja nyt taksialalle tulon kynnystä on haluttu madaltaa.