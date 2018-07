Vain puolet Suomen yksityismetsistä on vakuutettu palojen varalta

– Yksityismetsiä on vakuutettu noin puolet ja 2010-luvulla määrä on kasvanut tasaisesti. Monella on mielessä myös myrskyt, hyönteistuhot ja lumivahingot. Toivotaan toki, että enemmänkin vakuutettaisiin. Kyseessä on kuitenkin yksi suurimmista omaisuuseristä, huomauttaa OP Vakuutuksen henkilöasiakasliiketoiminnasta vastaava johtaja Hanna Hartikainen.