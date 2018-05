Väkivaltaan apua hakevien määrä on nyt ennätyskorkealla – ”Kulttuurissamme vallitsee naisviha”

– Väkivaltakulttuurin ja sukupuolivaltajärjestelmän köysi, joka pitää systeemin pystyssä ja ylläpitää myös tätä syrjintää, on naisviha.

"Seksuaalista väkivaltaa kokee 58 000 naista vuosittain"

Amnestyn tietojen mukaan Suomessa liki miljoona naista on kohdannut elämässään henkistä tai fyysistä väkivaltaa.

– Tällä hetkellä Suomessa väkivalta on suuri ongelma. Edelleenkin olemme yksi niistä valtioita Euroopassa, joissa voidaan sanoa, että väkivaltakulttuuri elää ja voi hyvin. Euroopan perusoikeusviraston mukaan joka kolmas suomalainen nainen on elämänsä aikana kokenut väkivaltaa. Tämä tarkoittaa lähes miljoonaa suomalaista naista.

Oksanen on huolissaan palvelujen määrästä – niitä pidetään alimitoitettuina.

– Saman tutkimuksen mukaan seksuaalista väkivaltaa kokee 58 000 naista vuosittain. Kansallisten uhritutkimusten mukaan luku on alempi, 45 000 naisesta. Millään matematiikalla palvelut eivät tälle ihmisjoukolle riitä.

Kyseessä "valtava ihmisoikeusongelma"

Oksasen mukaan nykyinen palvelutasosta kertoo jotain se, että tulijoita on enemmän kuin, mitä on tarjolla.

– Suomi on yksi niistä kolmesta Euroopan maasta, jossa naisiin kohdistuvan taso on kaikkein korkeimmilla. Esimerkiksi alle 15-vuotiaana aikuisen taholta kokeneitten nuorten ja lasten määrä oli tässä perusoikeusviraston tutkimuksessa kaikkein korkeimmalla verrattuna koko Eurooppaan.

– Kyllähän tämä kertoo aika karua kieltä meidän yhteiskunnasta, että meillä on tällainen valtava ihmisoikeusongelma ja hallitus ei ole nostanut tätä prioriteetikseen.

Lapsiasiakkaat kasvusta puolet

Ensi- ja turvakotiliiton mukaan Suomessa turvakotien määrä on nyt alle puolet Euroopan suosituksesta. Koteja on avattu lisää, mikä näkyy asiakasmäärässä. Viime vuonna liiton kautta apua haki yli 12 000 ihmistä, tuhat enemmän kuin vuotta aiemmin, luku on historian korkein.