Vakuutusyhtiöiden edunvalvoja huolisaan: Palohälyttimiä pitäisi hankkia enemmän kuin asetus määrää

– Jos on vaikka neljä huonetta ja keittiö, niin se on viisi palovaroitinta. Kolme makuuhuonetta ja olohuone on tärkeä suojata, ja yksi tulee poistumistien yhteyteen eli eteiseen. Peruste on se, että edes joku näistä varoittimista reagoisi hyvissä ajoin, kertoo johtava asiantuntija Petri Mero Finanssiala ry:stä.