Valamo menetti kirkkoviinien myyntiluvan – jopa luostari itse joutuu tilaamaan tuotettaan Alkosta

Valamo tuotti noin 30 prosenttia Suomen kirkkoviineistä. Loppuosa on kokonaan puhtaasti tuontia, jota on harjoittanut muutama tukkuri ja ainakin Suomen Merimieskirkko.

– Me tiedettiin, että tuote menee verolle ja siksi pudotimme uusissa tuotantoerissä alkoholipitoisuutta kaksi prosenttiyksikköä 15:een prosenttiin. Sillä saatiin alkoholiveroa alemmaksi jo kaksi euroa, Väkevissä viineissä alkoholivero on aika rapakka, Kettunen luonnehtii.

Kirkkoviinin oltava rypäleestä



– Euroopasta dumpataan markkinoille isoja eriä. Me on menty Valamon Kirkkoviini maku edellä.

– Molempien kirkkokuntien kirkolliskokouksissa on linjattu, että kirkkoviini on peräisin viinipuunhedelmästä. Siinä on taustalla Raamatun teksti, sen on oltava rypäleviini. Kyse ei siis ole marjaviinistä, Kettunen tarkentaa.