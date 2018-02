Valepoliisien huijaukset lisääntyvät rajua vauhtia – tänä vuonna jo sata tapausta

Sisä-Suomen poliisi on tutkinut huijauksia useita kuukausia. Vyyhtejä on tällä hetkellä aktiivisessa tutkinnassa neljä. Vangittuna on ollut kuusi ihmistä, ja parikymmentä on ollut kiinni otettuna tai pidätettynä. Edelleen vangittuna on kolme ihmistä, jotka ovat poliisin mukaan päätekijöitä yhdessä rikosvyyhdessä.