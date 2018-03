"Valitettavasti alaikäisetkin tekevät vakavia rikoksia" – Helsingin poliisiin uusi yksikkö

Helsingin poliisi on perustanut uuden rikosyksikön, joka keskittyy alle 18-vuotiaiden tekemiin rikoksiin. Ryhmä on aloittanut toimintansa maaliskuun alussa. Tavoitteena on tutkia Helsingin alueella kaikki rikokset, joissa epäiltynä on alaikäinen.