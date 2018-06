Rauhoitettujen valkoposkihanhien kimppuun usutettiin koiria Helsingissä – lähes siipensä menettäneestä hanhesta julkaistiin kuva

Poliisin mukaan valvontaeläinlääkärille on tehty useita ilmoituksia asiasta. Koiria on usutettu hanhien kimppuun muun muassa Arabianrannassa, Töölönlahdella ja Kaivopuistossa.

Viimeksi sunnuntaina eläinlääkärille lähetettiin kuva hanhesta, jonka siipi oli revitty lähes kokonaan irti. Poliisin mukaan ihmiset ovat raportoineet myös tapauksista, joissa hanhien päälle on yritetty tahallaan ajaa pyörällä.

Poliisi muistuttaa, että hanhet ovat rauhoitettuja ja niiden vahingoittaminen on laitonta ja rangaistavaa. Hanhien karkottaminen tietyillä alueilla on sallittua vain, jos siihen on annettu poikkeuslupa.