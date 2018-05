Valmistujaisviikonlopulle odotettavissa valkolakkeja hellivää keliä – "Hyvät juhlasäät sattuivat"

Viikonloppuna viikolla kertaalleen viilennyt sää lämpene uudelleen, ja erityisesti maan keski- ja eteläosissa on odotettavissa huomattavan lämmintä säätä. Luvassa on laajalti myös hellelukemia, ja lämpimimmät 25–28 asteen säät ovat luvassa Etelä-Suomessa.

Pohjois-Suomessa lämpötila on 15 asteen molemmin puolin.

Lauantaina on olemassa hyvin pieni sadekuurojen mahdollisuus, mutta pääsääntöisesti sää on aurinkoista. Pohjois-Suomessa sää on muuta Suomea pilvisempää.