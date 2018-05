Valtatien varrella olevan vesitornin kahvilatila ollut hylättynä 20 vuotta –  "Jos joskus vielä ajat muuttuisivat"

Alhaalla hissin ovessa on maalarinteipillä kiinnitetty, käsin piirretty lappu jäätelötötteröstä ja teksti: Ethän tuo jäätelöä hissiin. Ylhäällä entisen pienen keittiön tilan lattialla on käsin piirretty, sympaattinen kahvila-kyltti.

Pari kerrosta ylempänä miesten wc:n oveen on jätetty muistoksi wc-kyltti. Muuten 20-paikkaisen kahvilan tila on tyhjä. Siisti, mutta tyhjä.

Kahvilan jatkaminen on ollut esillä useampaan otteeseen, viimeksi tornin remontin aikaan vuosien 2015 ja 2016 taitteessa.

Kahvilatilakin remontoitiin

Vesitorni on yhä käytössä, mutta sen ympäristö on tarkoin aidattu. Ulko-ovessa on raskas lukko. Ikkunat muurattiin umpeen remontin aikana.