Valtiovarainministeriön budjettineuvottelut ohi – valtionvelka kasvaa, takuueläke nousee ja opiskelijoille oppimateriaalilisä

Budjetti alijäämäinen

Oprpon mukaan valtiovarainministeriö jatkaa tiukkaa budjettia. Budjetti on alijäämäinen 1,7 miljardia euroa. Se on saman verran kuin tälle vuodelle on budjetoitu. Kun hallitus aloitti kautensa, budjettialijäämä vuodelta 2014 oli 6,6 miljardia euroa.

– Julkinen talous on edelleen haavoittuvainen. Kaikkien ennusteiden mukaan talouskasvu hiipuu ja samaan aikaan väestö ikääntyy. Sen takia julkisen talouden vahvistaminen on kaikki kaikessa.

Valtiovelka nousee

– Työtuntien määrä on kasvanut. Ne ovat vakituisia työsuhteita, ei tempputyösuhteita. Kääntöpuolella on se, että vaikka työllisyys on kasvanut, niin työttömien määrä on pysynyt kohtuullisen korkeana.