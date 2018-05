Valtuusto päättää Haminan valtavasta lipputangosta kesäkuussa – lippuasiantuntija: "Kansalliset tunnuksemme ovat kaikkien yhteisiä"

Päätökset suurlipusta kesäkuussa

Lippumaailman vetonaulaksi on kaavailtu suurlippua, joka liehuu Suomen korkeimmassa lipputangossa. Kiljusen mukaan tavoitteena on sata metriä korkea tanko. Alun perin suurlipun piti olla valmiina tänään, mutta aikataulu osoittautui liian nopeaksi. Uusi tavoite on ennen tämän vuoden itsenäisyyspäivää.