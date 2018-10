Vanhat aarrelöydöt vaarassa – muinaislöytöjä ei ehditä konservoida Museovirastossa

Pitäisikö muinaisesine jättää maahan?

Metallinetsijöiden piirissä on pohdittu, pitäisikö muinaislöytöjä jättää paikalleen. Kaivaus lopetettaisiin heti, kun esine voitaisiin tunnistaa.

Sen perusteella arvioitaisiin, onko järkevää nostaa esine kokonaan ylös. Jos esine jäisi paikalleen, siitä lähetettäisiin vain tiedot Museovirastolle. Tämä koskisi erityisesti sellaisia esineitä, jotka on löydetty koskemattomista paikoista. Peltojen kyntökerroksista löydöt otettaisiin talteen.

Museoviraston mukaan ylös maasta nostettu esine pitää toimittaa heille mahdollisimman nopeasti. Esimerkiksi rautaesine joutuu alttiiksi korroosiolle maasta noston jälkeen.

– Jos esine on niin iso, että sen voi tunnistaa jo silloin, kun se on vielä osittain maan peitossa, on kaivamisen keskeyttäminen järkevää. Näin konteksti ei vahingoitu. Löydöstä ilmoitetaan heti Museovirastoon, yli-intendentti Jutta Kuitunen sanoo.

Hän muistuttaa, että esineen tarina löytyy yleensä sen ympäriltä. Jos löytö nostetaan ylös ja irrotetaan ympäristöstään, katkeaa yhteys tiedon lähteisiin.

– Kyntökerroksen alle ei pidä kaivaa, koska se saattaa vahingoittaa alla säilynyttä kulttuurikerrosta. Kaivaminen tulisi lopettaa heti ensimmäisen muinaisesineeksi arvioidun esineen löytymisen jälkeen.

Kuitunen kehuu Janakkalan miekkamiehen muinaishaudan löytäjiä.

– He kutsuivat paikalle Museoviraston koekaivausryhmän. Siksi löydöstä saatiin valtavasti enemmän tietoa siihen verrattuna, että olisi vain nostettu miekat ylös.

Museovirastoon tulevien löytöjen määrä näyttää vähentyneen noin 2 000:een vuodessa. Tähän on voinut vaikuttaa toimintatapojen muutos hyvään suuntaan.

– Yhdestä paikasta ei nosteta kymmeniä löytöjä, vaan lopetetaan ajoissa ja ilmoitetaan löydöstä meille. Kyseessä voi olla vaikka kalmisto, joka pitäisi saada tutkimuksen ja suojelun piiriin.

Metallinetsijöiden löytöjä on tarkoitus digitoida kaiken kansan nähtäville. Löydöille on myös tulossa pop up -henkisiä näyttelypisteitä Kansallismuseoon ja Hämeen linnaan.

– Niissä voitaisiin pikaisestikin esitellä tärkeimpiä löytöjä ja sitä hienoa työtä, mitä harrastajat tekevät, konservointiyksikön päällikkö Eero Ehanti kertoo.