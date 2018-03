Vanhemmat järkyttyivät koulun vaietusta homelöydöstä, tiedotuksessa yli vuoden viive – "Olen ihmetellyt, miten lapsi voi olla joka kuukausi kipeänä"

Kahden pienen koululaisen äiti Marica Kuukka kertoo olleensa jo aiemmin lähes täysin varma, että koulussa on sisäilmaongelmia. Hänen 2- ja 4-luokkalaiset lapsensa ovat oireilleet selittämättömästi useamman vuoden ajan.

– Nuoremmalla lapsella on ollut voimakasta väsymystä, nenäverenvuotoja ja kuivaa yskää, kun hän on ollut juuri niissä tiloissa, joista hometta on löydetty.