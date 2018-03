Vanhemmat kantelivat kiusaavasta lapsesta, kunta vastaa: Toimenpiteitä tehtiin, mutta vanhemmat odottivat muuta

– Ei voida. Kaikkien lasten ja henkilökunnan turvallisuus on taattava eikä väkivaltaista käytöstä hyväksytä. Lasten väkivaltainen käytös kertoo yleisesti pahoinvoinnista, johon voi olla olemassa hyvin monia erilaisia syitä. Ryhmän toiminta näyttäytyy huoltajille hetkellisesti haku- ja tuontitilanteissa. Keskeistä on tiimin toiminta, sen hyvät pedagogiset rakenteet ja käytännöt, joihin sitoutumalla useimmiten ammattilaiset saavat näkyviä tuloksia aikaiseksi. Toimenpiteitä kyllä tehtiin, mutta ne eivät näyttäytyneet vanhemmille sellaisina kuin he odottivat ja tahtoivat.