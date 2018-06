Vanhemmat yllättivät sukulaisensa: Hugo-vauva kastettiin Helsingin yllä – "Erikoisin kirkollinen toimitus, jossa olen koskaan ollut"

– Kutsuhan oli lentolippu. Me lähdemme ristiäisiin lentokoneella.

Heikki Arikka kastaa lapsen isän pidellessä maljaa. Kaikki tapahtuu vakaasti seisten. Pienet ilmakuopat heiluttelevat kummia, pappia ja isää, mutta vesi pysyy maljassa ja kaikki sujuu ilman hämminkejä. Lennämme meren yllä, jossa on tyynempää.

Kastevieraita jännitti – Hugolla makeat unet

Esikoispoika nimeltään Hugo Ray Kristian Klockars köllöttelee tyytyväisen rentona sylikumminsa Evita Devandaran sylissä. Koneen tasainen murina on pikkumiehelle näköjään enimmäkseen unettavaa. Jotkut kastevieraat tunnustivat, että jännittää – Hugo ei hetkeäkään.

– Hugo on aina tyytyväinen. Hän on suorastaan superkiltti, kehuvat vanhemmat kilvan.

– No se on kauniisti sanottu. Perheen miehet tätä ehdottivat ja nyökyttelin vaan, että ok, hymyilee äiti.