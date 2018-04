Vankien radikalisoitumisen tarkkailuun pohditaan uusia keinoja: "Vanki uhosi henkilökunnalle pelkäävänsä vain jumalaa"

"Saadun tiedon mukaan vangilla esiintyy radikaaleja sekä ekstremistisiä ajatuksia, jotka viittaavat raa'an väkivallan ihannointiin. Hän on vankilassa ollessaan tuottanut ekstremististä materiaalia." "Tehtyjen havaintojen mukaan vanki oli äänekkäästi juhlinut erästä terrori-iskua sekä esittänyt myönteisiä kannanottoja liittyen terrorismiin. Vanki on kuulunut vankilassa rukouspiiriin, jonka toiminnassa on ollut väkivaltaisia piirteitä." "Vangin epäillään käyttäneen uskonnolla perusteltua väkivaltaa vankilassa. Arvaamatonta ja uhkaavaa käytöstä myös henkilökuntaa kohtaan. Uhonnut henkilökunnalle pelkäävänsä vain jumalaa." "Vanki on syyllistynyt uskonnolla perusteltuun pahoinpitelyyn vankilassa. Sellitarkastuksessa löydetty salafismiin viittaavaa materiaalia. Esittänyt myönteisen kannanoton liittyen erääseen terrori-iskuun." "Vanki on kertomansa mukaan siviilissä osallistunut äärioikeistolaista ideologiaa kannattaviin mielenilmaisuihin, sen lisäksi hän on vankilassa henkilökunnalle esittänyt natsien iskulauseita." "Vankilan tarkastustoiminnassa havaittiin materiaalia, jonka voidaan tulkita viittaavaan äärioikeistolaisen ideologian ihannointiin. Vanki on myös uhkaillut henkilökuntaa ja käyttäytynyt erittäin aggressiivisesti." – Otteita Rikoseuraamuslaitoksen raportista