Vapaavuori: Helsinki–Tallinna-tunneli toisi paljon kansainvälistä huomiota

Hänen mukaansa on syytä myöntää rehellisesti, että tunnelihanke ei olisi yksinään kannattava.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) säesti toteamalla, että tunnelia on määrä tehdä seuraaville sukupolville. Myös hänen mukaansa hankkeen kannattavuutta on punnittava kustannus-hyötyanalyysin sijaan laajemmilla taloudellisilla mittareilla.

– Suomessa on niin suuret etäisyydet, että meillä tuskin mikään infrastruktuuri on kannattava kustannus-hyötyanalyysissä. On otettava huomioon esimerkiksi ilmasto- ja turvallisuusvaikutukset, Berner vertasi.