Vapiskaa valistus-rapit! Alkon talousjohtaja räväyttää tilipäätös-rapilla

Varttuneempi väki on yrittänyt vuosikausia markkinoida nuorisolle esimerkiksi päihteetöntä elämää tai vastuullisia ratkaisuja kirjoittamalla ja esittämällä aiheista rap-kappaleita, joiden on uskottu vetoavan nuoriin. Usein nuoret teilaavat esitykset noloiksi.

Tämä ei estänyt Alkon talousjohtaja Anton Westermarckia heittäytymästä tilinpäätös-rapin pyöreisiin. Alkon viestintäjohtaja Maritta Iso-Aho on julkaissut videon, jossa Westermarck ensin ”beatboxaa” ja sitten räppää Alkon tilinpäätöksestä.

– Alkon tilit valmistui ja kelpo tulos varmistui. Palvelu me taataan ja hymyillään, kun tavataan. Vastuullisuudessa on järkee, kun hyvinvointi kaikille on tärkee, Westermarck riimittelee videolla.