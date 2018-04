Vappusää on mainettaan parempi, vaikka vuosi sitten oli hyytävää: "Se oli poliisin suosikkivappu" – Katso tuorein ennuste

Tilastojen mukaan vappu ei ole kovinkaan monena vuonna ollut vielä erityisen lämmin. Meterologi Rintaniemen mielestä vappusää on kuitenkin mainettaan parempi.

Yli kymmenen astetta lämmintä on etelässä vapulle hyvä lukema Rintaniemen mielestä – satoi tai paistoi.

– Kun katsoo tilastoja, voi tehdä johtopäätöksen, että tänäkin vuonna vapusta on tulossa keskimääräinen. Vapun aika ei osu pikniktilastoon, jos juhla olisi kaksi viikkoa myöhemmin, meillä olisi ne oikeat pikniksäät.

Vappusäätä on monenlaista, mutta usein helsinkiläisten vappuna on yli kymmenen astetta lämmintä.

Vappuna sataa ja paistaa – räntääkin voi tulla

Rintaniemen mukaan tänä vuonna vappuaatosta on tulossa etelässä aurinkoinen ja kohtalaisen lämpöinen. Sisämaahan kehittyy kuurosateita ja varsinkin pohjoisessa vappuaatto on kolea. Sateita on luvassa Keski-Suomessa pääasiassa Jyväskylän pohjoispuolella ja kaupungista etelään aattopäivä näyttää aurinkoiselta ja vaihtelevan pilviseltä.