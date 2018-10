Vartijat hakevat lakolla palkkaa ja arvostusta – ensimmäisenä päivänä rahaa riitti automaateista eikä lentokenttä ruuhkautunut

Palvelualojen ammattiliitto PAMin Järjestöpäällikkö Heidi Lehikoinen kertoo, että osallistumisaste lakossa on ollut korkea, paikoitellen jopa sata prosenttia.

Lakolla edistetään työehtosopimuksen syntyä

– Tässä on tietysti kyseessä palkka mutta myös siihen liittyvä arvostus. Nämä keskustelut sairaanhoitovartioinnista ja muusta kertovat miten arvokasta vartijoiden työ on, ja kuitenkin alan palkkataso on suhteellisen matala.